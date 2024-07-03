Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan\'da karşılandı

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Törenden çeşitli görüntüler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping için Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde bir karşılama töreni düzenlendi.

Resmi ziyaret için Kazakistan'a giden Xi, Astana'da düzenlenecek olan Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne de katılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Astana'dan bildiriyor. (XHTV)