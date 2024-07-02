Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile kapsamlı stratejik ortaklık kurduklarını belirtti

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ASTANA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kazakistan'ın benzersiz ve daimi bir kapsamlı stratejik ortaklık kurduğunu belirtti.

Xi, Salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya varışında yayımlanan yazılı açıklamada söz konusu ifadeleri kullandı. Xi, resmi ziyareti kapsamında Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne de katılacak.

Cumhurbaşkanı, Çin ile Kazakistan arasında uzun yıllara dayanan geleneksel bir dostluğun bulunduğunu vurguladı.

İki yönlü ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni zirvelere ulaşıldığını, halklar arası ve kültürel etkileşimlerde sayısız başarı elde edildiğini ve iki taraf arasındaki uluslararası işbirliğinin yakın ve verimli olduğunu vurgulayan Xi, bunun ise sadece iki halkın refahını artırmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası ve bölgesel duruma daha fazla istikrar ve olumlu enerji getirdiğini belirtti.

Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşeceğini ve Çin-Kazakistan ilişkileri, çok yönlü işbirliği ve ortak ilgi alanına giren diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını ifade eden Xi, Çin-Kazakistan daimi kapsamlı stratejik ortaklığının geliştirilmesi için de yeni plan ve düzenlemelerin yapılmasının amaçlandığını kaydetti.

Xi ayrıca, Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak ve örgütün geleceği ve işbirliğini ilerletme yollarını tüm taraflarla ele almak, böylelikle bu önemli çok taraflı mekanizmanın yeni ve daha büyük ilerlemeler kaydetmesini sağlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.