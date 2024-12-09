Çin'de 1+10 Diyaloğu Toplantısı Yapıldı

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Çin ile uluslararası ekonomik örgütlerin yöneticilerini bir araya getiren "1+10 Diyaloğu" toplantısı Pekin'de yapıldı.

Çin Başbakanı Li Çiang'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens, G20 çerçevesinde kurulan Finansal İstikrar Kurulunun (FSB) Başkanı Klaas Knot, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Cin Liçün ve Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff katıldı.

Daha önce "1+6 Diyaloğu" adıyla düzenlenen ve Çin ile Dünya Bankası, IMF, DTÖ, ILO, OECD ve FSB yöneticilerini bir araya getiren toplantı, genişletilmiş formatıyla ilk kez gerçekleştirildi.

Başbakan Li, toplantıda yaptığı konuşmada, Çin'in küresel belirsizliklere ve korumacı eğilimlere karşı küreselleşme ve çok taraflılık ilkelerini savunmayı sürdüreceği mesajını verdi.

Küresel ekonomik yönetimin iyileştirilmesi, tedarik zincirlerinin güvenceye alınması ve yeni bir büyüme ivmesinin yakalanabilmesi için ortak çabalara ihtiyaç olduğuna işaret eden Li, "Çin, uluslararası ilişkileri yöneten temel normların ve çok taraflı ticaret sisteminin korunması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır." dedi.

Li, Çin'in 2009'dan bu yana her yıl dünya ekonomik büyümesinin yaklaşık yüzde 30'unu tek başına sağladığını belirterek ülkesinin tek taraflı ve bağımsız dışa açılma politikalarını sürdüreceğini vurguladı.

Ekonomide tüketimi ve iç talebi geliştireceklerini, sağlam bir ekonomik toparlanmayı teşvik edeceklerini dile getiren Li, "Çin'in ekonomik yükselişinin altında yatan temel mantık ve dünyaya fayda sağlama ilkesi değişmedi. Bu, Çin'in dünya ekonomisine sunduğu en büyük kesinliktir." ifadelerini kullandı.