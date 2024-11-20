Çin'de 10 Kentte 5G+ Endüstriyel İnternet Pilot Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Çin'de 10 Kentte 5G+ Endüstriyel İnternet Pilot Programı Başlatıldı

Çin, 10 kentte 5G+ endüstriyel internet uygulamalarını hızlandırmak için pilot program başlattı.

20.11.2024 13:34
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WUHAN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin, 10 kentte 5G+ endüstriyel internetin entegre şekilde uygulamasını ilerletmek üzere pilot program başlattı. Salı günü başlatılan program, teknolojinin yüksek kalitede gelişimini ve geniş çaplı uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor.

5G+ endüstriyel internet pilot programının uygulanacağı ilk kentler arasında Nanjing, Wuhan ve Qingdao ile birlikte yedi şehir daha bulunuyor. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, bu kentler hem bölgesel hem de ulusal düzeyde öncü etkilere sahip 5G destekli endüstriyel kümeler ve inovasyon ekosistemleri geliştirmeye odaklanacak.

Bakanlık, bu kentlerin imalat sektörünün dijital dönüşümüne öncülük etmek ve sanayileşme için yeni bir ivme sağlamak üzere 5G ve endüstriyel internet teknolojilerindeki en son gelişmelerden yararlanmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bakanlık, yerel bölgelere zorlukların üstesinden gelme konusunda destek olup, söz konusu kentleri inovasyon ve 5G+ endüstriyel internetin ilk kullanılacağı örnek modeller olarak geliştirerek, pilot programı istikrarlı şekilde uygulayacak.

Kaynak: Xinhua

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de 10 Kentte 5G+ Endüstriyel İnternet Pilot Programı Başlatıldı - Son Dakika
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