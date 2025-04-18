Çin'de 5G Kullanıcı Oranı %75,9'a Ulaştı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki 5G baz istasyonu sayısı mart ayı sonu itibarıyla 4,39 milyonu aşarken, 5G kullanıcı penetrasyon oranı yüzde 75,9'a ulaştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nda baş mühendisi olan Xie Shaofeng cuma günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in siber altyapısının gelişmeye devam ettiğini ve dijital sektörünün yeni zirvelere ulaştığını açıkladı.

5G ve büyük yapay zeka modelleriyle ön plana çıkan dijital teknolojilerin hızla geliştiğini belirten Xie, dijital sektörün yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik bir gelir artışı elde ettiğini bildirdi.

Xie, Çin'in sanayi sektörünün yılın ilk çeyreğinde yapısal iyileşmeler ve kaliteli yeni üretici güçlerin teşvikinde kaydedilen ilerlemelerle istikrarlı bir performans sergilediğini kaydetti.