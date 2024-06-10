Çin'de 600 Yıllık Gelenek: Ejderha Teknesi Yarışı - Son Dakika
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Çin'de 600 Yıllık Gelenek: Ejderha Teknesi Yarışı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Changle ilçesinin Sanxi köyünde, gece saatlerinde düzenlenen ejderha teknesi yarışıyla 600 yılı aşkın bir gelenek yaşatılıyor. Sanxi köyünün sakinleri, Çin Ejderha Teknesi Festivali kapsamında akşam karanlığında coşkuyla bu yarışmaya katılıyor. Derin bir kültürel önem taşıyan bu etkinlikte, bereketli hasat ve güzel bir yaşam için dilekler dileniyor.

10.06.2024 16:18
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FUZHOU, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'ya bağlı Changle ilçesinin Sanxi köyünde, gece saatlerinde düzenlenen ejderha teknesi yarışıyla 600 yılı aşkın bir gelenek yaşatılıyor.

Sanxi köyünün sakinleri, Çin Ejderha Teknesi Festivali kapsamında akşam karanlığında coşkuyla bu yarışmaya katılıyor. Derin bir kültürel önem taşıyan bu etkinlikte, bereketli hasat ve güzel bir yaşam için dilekler dileniyor.

Kaynak: Xinhua

Kültür, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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