Çin'de antik yapı ışık gösterisiyle aydınlatıldı - Son Dakika
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Çin'de antik yapı ışık gösterisiyle aydınlatıldı

Çin\'de antik yapı ışık gösterisiyle aydınlatıldı

Çin'in Hebei eyaletinin Xingtai kentinde bulunan antik mimariye ait bir yapı muhteşem bir ışık gösterisiyle aydınlatıldı. Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen gösteri, izleyicileri hayran bıraktı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xingtai kentinden bildiriyor. (XHTV)

19.02.2024 14:31
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1. Işık gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in Hebei eyaletinin Xingtai kentinde bulunan antik mimariye ait bir yapı muhteşem bir ışık gösterisiyle aydınlatıldı. Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen gösteri, izleyicileri hayran bıraktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xingtai kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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