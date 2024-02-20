Çin\'de Bahar Bayramı seyahat furyası devam ediyor

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin'de Bahar Bayramı seyahat furyasının ilk 25 günü olan 26 Ocak-19 Şubat tarihleri arasında 300 milyonu aşkın kişi tren seyahati gerçekleştirdi.

Çin Devlet Demiryolları, Pazartesi günü 14,04 milyon yolcu seyahatinin gerçekleştiğini bildirirken, Salı günü için ise 13,3 milyon tahmininde bulundu.

Öğrenciler ve göçmen işçiler tren seyahati sayısını artırırken, Bahar Bayramı tatilinin sona ermesinden sonra da ülkenin demiryollarında yoğunluk devam etti.

Demiryolu departmanları, seyahat talebini karşılamak için ek tren seferleri koydu. Ayrıca, tatil sonrası seyahat akışının sorunsuz ve güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ülkenin bazı bölgelerinde kar ve donmaya karşı hazırlık tedbirleri alındı.

Bu yıl 10 Şubat'a denk gelen Bahar Bayramı, Çin'in en büyük geleneksel bayramı. 26 Ocak'ta başlayan Bahar Bayramı seyahat furyası ise 5 Mart'ta sona erecek.