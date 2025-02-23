Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Rekoru

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BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'de "chunyun" diye adlandırılan 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu sırasında bölgeler arası yolcu seyahati sayısı 9,02 milyara ulaşarak rekor kırdı.

Operasyonların sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan özel çalışma ekibine göre seyahat sayısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 7,1'lik bir artış sağlandı.

Dünyanın en büyük yıllık insan göçü olarak bilinen Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu, Çin'deki geniş hareketlik ve ekonomik aktiviteyi ortaya koyuyor. Ekonomideki istikrarlı toparlanma ve artan seyahat talebi nedeniyle bu yılki seyahat yoğunluğu sırasında ülkenin güçlü ulaştırma ağı, eşi görülmemiş büyüklükte yolcu hacimlerine hizmet verdi.

Bu seyahatler büyük oranda karayolu ile gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde karayolu ile yapılan seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla yaklaşık 8,39 milyara ulaştı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre bu dönemde demiryoluyla seyahat eden yolcu hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 513 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göreyse ülkenin sivil havacılık sektöründe söz konusu dönemde gerçekleştirilen 90,2 milyon yolcu seyahati ve 739.000 uçuşla iki alanda da rekor kırıldı.

Çin'de ailelerin bir araya geldiği Bahar Bayramı bu yıl 29 Ocak'ta kutlandı.