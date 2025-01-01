Çin\'de Bahar Bayramı Seyahatleri Rekor Kırıyor

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BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yaklaşan Bahar Bayramı seyahat furyasında ülke içinde 9 milyar seyahatin gerçekleşmesi bekleniyor.

En yoğun seyahat döneminin yaşandığı Bahar Bayramı'nda bu yıl yapılacak seyahatlerin, geçen yılki sayıya kıyasla yüzde 7 artacağı ve rekor seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl 14 Ocak'tan 22 Şubat'a kadar sürecek olan ve "chunyun" olarak da bilinen seyahat furyası sırasında ulaşım talebi en üst düzeye çıkıyor. Bu yıl chunyun, 14 Ocak'tan 22 Şubat'a kadar sürecek.

Bu dönemde insanlar genellikle aileleriyle görüşmek için memleketlerine dönmek için seyahat ediyor. Söz konusu dönemde tren seyahatlerinin 510 milyona, uçak yolculuklarının ise 90 milyona çıkarak rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu sekiz devlet departmanı salı günü gerçekleştirdikleri telekonferansta, yaklaşan seyahat furyasında güvenliğin ve operasyon ile hizmetlerin sorunsuz işleyişinin sağlanmasına yönelik bir eylem planı yayımladı.

Planda yeni enerjili araçlar için şarj hizmetlerinin sağlanmasına yönelik önlemler belirlendi. Ayrıca yoğun hizmet bölgelerinde ilave şarj tesislerinin açılması için çaba gösterileceği ve yoğun seyahat döneminde sürücülerin düzenli şekilde park etmeleri ve araçlarını şarj edebilmeleri için rehberlik sağlanacağı belirtildi.

Çin'in en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı, bu yıl 29 Ocak gününe denk geliyor.