Hubei'de meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Güncel

WUHAN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde Perşembe günü meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, soyadının Lu olduğu kaydedilen 53 yaşındaki saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtti. Saldırgan, Perşembe sabahı Xiaogan kentindeki Xiaowu kasabasında 8 kişiyi bıçaklayarak öldürürken, bir kişiyi de yaraladı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma ise devam ediyor.