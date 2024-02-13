Çin'de Binek Araç Satışları Arttı - Son Dakika
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Çin'de Binek Araç Satışları Arttı

Çin\'de Binek Araç Satışları Arttı

Çin markalı binek araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 artış göstererek Ocak 2024'te 1,28 milyon adede ulaştı. Bu satışlar, yerli marka binek araçların pazar payını yüzde 60,4'e yükseltti. Ayrıca, Çin'de binek araç satışları Ocak ayında yıllık yüzde 44 artarak 2,12 milyon adede ulaştı.

13.02.2024 11:42  Güncelleme: 11:43
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BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin markalı binek araç satışları Ocak 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre geçen ay yaklaşık 1,28 milyon yerli marka binek araç satıldı.

Bu araçların pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre 8,8 yüzde puan artarak yüzde 60,4'e yükseldi.

Birlik tarafından açıklanan veriler ayrıca Çin'de binek araç satışlarının Ocak ayında yıllık yüzde 44 artışla 2,12 milyon adede yükseldiğini ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

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