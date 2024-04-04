Çin'de binek araç satışları Mart ayında yüzde 54 arttı

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BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'de binek araç satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 54 artarak 1,7 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin son verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 4,84 milyon adede ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin'in yeni enerjili araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 1,76 milyon adede ulaştı.

Birliğin verileri, sadece Mart ayında ülkede yeni enerjili araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 ve geçen aya göre yüzde 80 artarak 698.000 adede yükseldiğini gösterdi.