Çin'de çiftçiler bahar hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Çin'de çiftçiler bahar hazırlıklarına başladı

Çin\'de çiftçiler bahar hazırlıklarına başladı

Çin'in birçok bölgesinde bahar hazırlıklarına başlayan çiftçiler, toprak sürüyor, tohum ekiyor ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunuyor.

06.03.2024 18:56
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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in birçok bölgesinde bahar hazırlıklarına başlayan çiftçiler, toprak sürüyor, tohum ekiyor ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de çiftçiler bahar hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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