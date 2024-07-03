Çin\'de Drone Kullanılarak İletişim Sağlandı

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ÇEKİM TARİHİ: 30 Haziran 2024

1. Selin vurduğu bölgeden çeşitli görüntüler

2. Drone uçurma işleminden çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Huitong ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, dağ taşkınlarına ve toprak kaymalarına yol açarak ulaşımın ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesine neden oldu.

Kesilen mobil iletişimin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak amacıyla, bir baz istasyonu taşıyan 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir drone kullanıldı.

Afetten etkilenen altı köyün üzerinde dört saat boyunca uçan FS100 uydu iletişim drone'u, köylülerin kurtarma yetkilileriyle iletişim kurmasını sağladı.

"Drone, afetten etkilenen bölgelere cep telefonu sinyal kapsama alanı sunan bir adet Çok Küçük Açıklıklı Terminal (VSAT) ve mobil bir baz istasyonu taşıyor. Maksimum kapsama alanı çapı ise 4 kilometreye ulaşabiliyor. Drone sayesinde afet durumuna ilişkin gerçek zamanlı videolar çekilip, eş zamanlı olarak komuta merkezine iletiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.(XHTV)