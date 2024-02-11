Çin\'de e-ticaret lojistik endeksi Ocak ayında arttı

BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'de e-ticaret sektöründeki lojistik faaliyetlerin bir göstergesi olan e-ticaret lojistik endeksi, Ocak 2024'te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 112,8 puan seviyesinde gerçekleşti.
Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu tarafından açıklanan son verilere göre, özellikle lojistik hacmini takip eden alt endeks Ocak ayında 125,3 puan ile son 23 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Verilere göre, kırsal alanlardaki lojistik hacmini takip eden alt endeks ise Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artışla 129,1 puana yükselerek düşüş serisini sonlandırdı.
Federasyon, bu endekslerin güçlü performanslarını Çin Ay Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Bayramı öncesinde artan teslimat talebiyle ilişkilendirdi.
Taban endeksi 100 puan olarak belirlenen e-ticaret lojistik endeksi, Çin'in önde gelen online perakendecisi JD.com'un verilerine dayanarak derleniyor.
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