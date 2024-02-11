Çin'de e-ticaret lojistik endeksi Ocak ayında arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de e-ticaret lojistik endeksi Ocak ayında arttı

Çin\'de e-ticaret lojistik endeksi Ocak ayında arttı

Çin'de e-ticaret sektöründeki lojistik faaliyetlerin bir göstergesi olan e-ticaret lojistik endeksi, Ocak 2024'te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 112,8 puan seviyesinde gerçekleşti. Lojistik hacmini takip eden alt endeks ise son 23 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

11.02.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'de e-ticaret sektöründeki lojistik faaliyetlerin bir göstergesi olan e-ticaret lojistik endeksi, Ocak 2024'te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 112,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu tarafından açıklanan son verilere göre, özellikle lojistik hacmini takip eden alt endeks Ocak ayında 125,3 puan ile son 23 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Verilere göre, kırsal alanlardaki lojistik hacmini takip eden alt endeks ise Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artışla 129,1 puana yükselerek düşüş serisini sonlandırdı.

Federasyon, bu endekslerin güçlü performanslarını Çin Ay Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Bayramı öncesinde artan teslimat talebiyle ilişkilendirdi.

Taban endeksi 100 puan olarak belirlenen e-ticaret lojistik endeksi, Çin'in önde gelen online perakendecisi JD.com'un verilerine dayanarak derleniyor.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
    17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, "Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil." ifadelerini kullandı.

  • Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri verilecek
    17:30 Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri verilecek

    Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.

  • Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor
    17:06 Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

  • Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu
    16:22 Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

  • Fatih Erbakan'dan gençlere drift vaadi
    15:15 Fatih Erbakan'dan gençlere drift vaadi

    Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.

  • Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
    14:51 Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

    Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun
    14:50 MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu. Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." ifadelerini kullandı.

  • DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden başkanlığa seçildi
    14:33 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden başkanlığa seçildi

    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Pendik'teki genel kurulda yapılan oylama sonucunda bir kez daha genel başkanlığa seçildi. Çerkezoğlu, teşekkür konuşmasında DİSK'in çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve sendikal haklar için mücadele edeceklerini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de e-ticaret lojistik endeksi Ocak ayında arttı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de e-ticaret lojistik endeksi Ocak ayında arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement