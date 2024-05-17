Çin'de Elektrik Üretimi Nisan Ayında Arttı

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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrik üretim işletmelerinin elektrik üretimi Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, bu firmaların toplam elektrik üretimi geçtiğimiz ay 690,1 milyar kilovat-saate ulaştı.

Verilerin dağılımına bakıldığında, güneş enerjisi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, hidroelektrik üretiminin ise yüzde 21 arttığı görüldü.

Büroya göre, termik enerji üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3, nükleer enerji üretimi ise yüzde 5.9 artış kaydetti.