NANJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'de elektrikli araçlar (EV) için tasarlanan ilk akıllı şarj ve batarya değiştirme örnek bölgesinin inşası, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde tamamlandı. Bölge, EV şarjı için gereken bekleme süresini kısaltacak.
Devlet Elektrik Şebekesi Jiangsu Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'ne göre bölge, Suzhou, Wuxi ve Changzhou kentlerinde yaklaşık 500 kilometrekarelik alanı kaplıyor. Bölgenin yaklaşık 1.300 şarj ünitesi ile 500.000'den fazla yeni enerjili araç (NEV) sürücüsüne hizmet vermesi bekleniyor.
Araçların sadece 80 saniyede batarya değiştirebilmelerini sağlayan batarya değiştirme tesisleri aynı zamanda Wuxi'den başlayarak tüm bölgede yaygınlaştırılacak.
Elektrikli araç sürücüleri önceden genellikle yakınlardaki şarj istasyonlarını aramak zorunda kalıyordu. Yeni bölge, sürücülerin şarj tesislerindeki uygunluk ve konumları da dahil olmak üzere en hızlı ve ekonomik şarj çözümlerini bulmalarına yardımcı olmak için akıllı algoritmalar kullanıyor.
Şirketin elektrik enerjisi araştırma enstitüsü teknik direktörü Yuan Xiaodong, örnek bölgenin şarj için gereken ortalama aylık bekleme süresini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltmasının beklendiğini belirtti.
Yuan, örnek bölge modelinin, Yangtze Nehri Deltası bölgesinde NEV endüstrisinin geliştirilmesini teşvik etmek üzere komşu Anhui eyaleti ve Shanghai Belediyesi'ne genişletilmesinin beklendiğini söyledi.
Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, ülkedeki NEV kullanıcıları sayısında son yıllarda artış olurken, araç sayısı 2023 yılı sonunda 20,41 milyona yükseldi. Çin, artan elektrikli otomobil kullanımını karşılamak için ülkenin NEV şarj tesisleri ağını geliştirip genişletmeye devam ediyor. Ağ, 2023'te önceki yıla göre yüzde 65 artışla geçen yılın sonunda neredeyse 8,6 milyona ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Elektrikli Araçlar İçin Akıllı Şarj ve Batarya Değiştirme Bölgesi Tamamlandı - Son Dakika
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