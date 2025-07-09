Çin\'de Enflasyon Artışı Yüzde 0,1

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 yükseldi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) çarşamba günü açıkladığı veriler, TÜFE'nin haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla kentsel bölgelerde yüzde 0,1 artarken, kırsal bölgelerde yüzde 0,2 azaldığını gösterdi.
Verilere göre TÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,1 düştü.
Çin'de TÜFE 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 düşüş kaydetti.
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