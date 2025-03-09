Çin'de Enflasyon Düştü

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazar günü yayımladığı verilere göre hem kentsel hem de kırsal alanlardaki fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde 0,7 oranında geriledi.

Verilerin dağılımına bakıldığında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 düşerken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,1, tüketim malları fiyatları yüzde 0,9 ve hizmet fiyatlarıysa yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Ocak-şubat aylarında ulusal tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 0,1 azaldı.

NBS verilerine göre TÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,2 düştü.