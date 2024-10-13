Çin'de Eski Politikanın Rüşvet Cezası

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BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin eski üst düzey siyasi danışmanlarından Jiang Jie, rüşvet almak suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Karar, Cumartesi günü Tianjin Birinci Orta Halk Mahkemesi tarafından verildi. Jiang, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Xizang Özerk Bölge Komitesi'nin önde gelen parti üyelerinden ve komitenin başkan yardımcısıydı.

Jiang'ın hem Çin'in doğusundaki Shandong eyaleti hem de Xizang'daki makamını kullanarak idari onaylar, proje sözleşmeleri, arazi satışları ve iş terfileri konusunda ilgili birim ve kişilere haksız yardımlarda bulunduğu tespit edildi.

Mahkeme belgelerine göre Jiang, karşılığında 225 milyon yuan (yaklaşık 31,8 milyon ABD doları) değerinde para ve değerli eşya kabul etti.

Rüşvet davasında daha önce ortaya çıkmamış gerçekleri gönüllü olarak açıklaması, suçunu kabul etmesi ve pişmanlığını ifade etmesi nedeniyle Jiang'ın ölüm cezası ertelendi. Mahkeme ayrıca, Jiang'ın yasadışı kazancı ile bunlardan elde ettiği gelirlerinin çoğunun iade edildiğini belirtti.