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Çin'de Etkileyici Ateş Ejderhası Gösterisi - Son Dakika
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Çin'de Etkileyici Ateş Ejderhası Gösterisi

Çin\'de Etkileyici Ateş Ejderhası Gösterisi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentinde etkileyici bir ateş ejderhası performansı sergilendi. Ulusal somut olmayan miras listesine giren bu dans gösterisinin 300 yılı aşan bir geçmişi var. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meizhou'dan bildiriyor. (XHTV)

31.01.2024 15:15
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1. Gösteriden çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentinde etkileyici bir ateş ejderhası performansı sergilendi. Ulusal somut olmayan miras listesine giren bu dans gösterisinin 300 yılı aşan bir geçmişi var.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meizhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Etkileyici Ateş Ejderhası Gösterisi - Son Dakika
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