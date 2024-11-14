Çin\'de Geleneksel Şemsiye Üretimi

JİNGXİAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Anhui eyaletinde, balmumlu kumaş ve bambu iskeletten yapılan geleneksel şemsiyeler, 12 aşamalı titiz bir işçilik sürecinden geçerek üretiliyor. Bu şemsiyeler, eyalette geleneksel bir Çin el sanatı olarak somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
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