Çin'de Guizhou eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Çin'de Guizhou eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

Çin\'de Guizhou eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang kentine bağlı Huaxi bölgesinde çıkan orman yangını havadan drone ile çekilen bir fotoğraf ile görüntülendi. Guizhou eyaletinde son zamanlarda başlayan orman yangınları nedeniyle 3. seviye acil durum müdahalesi başlatıldı. Guizhou eyaletinde 10-19 Şubat tarihleri arasında 148 orman yangını bildirildi.

22.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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GUİYANG, 22 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang kentine bağlı Huaxi bölgesinde çıkan orman yangını görülüyor, 21 Şubat 2024.

Yerel yetkililer, Guizhou eyaletinde yer alan birçok noktada kısa süre önce başlayan orman yangınları nedeniyle Çarşamba günü 3. seviye acil durum müdahalesinin başlatıldığını duyurdu.

Guizhou Orman ve Otlak Yangınlarını Önleme ve Acil Durum Merkezi'nin yayımladığı duyuruya göre, 10-19 Şubat tarihleri arasında Guizhou eyaletinde 148 orman yangını bildirildi. (Fotoğraf: Li Guangzhi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Guizhou eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika

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