Çin\'de İlk Fosil Müzesi Açıldı

CHENGJİANG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Chengjiang ilçesinde yer alan Chengjiang Fosil Alanı'ndaki dünya doğal miras müzesi, ülkede bir fosil alanında inşa edilen ilk müze olma özelliğini taşıyor. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte müzede ziyaretçi sayısı ve araştırma gezilerinde önemli artış gözleniyor.
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