Çin'de İlk Koaksiyel İnsansız Helikopter Sertifikası Alındı

GUANGZHOU, 22 Mart (Xinhua) -- Ekim 2023 tarihinde çekilen arşiv fotoğrafında, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu kentinde bir yangın söndürme tanıtımında yer alan TD550 koaksiyel insansız helikopteri görülüyor.

Helikopterin geliştiricisi United Aircraft'ın CEO'su Tian Gangyin cuma günü yaptığı açıklamada TD550D koaksiyel insansız helikopter sisteminin Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden tip sertifikasını aldığını ve Çin'de bu tür bir sertifikayı alan ilk sistem olduğunu söyledi.

Tian, sertifikasyonun Çin'in insansız helikopter sistemleri için uçuşa elverişlilik sertifikasyonundaki bir boşluğu doldurduğunu ve gelecekteki insansız helikopter sertifikasyonları için bir referans standardı oluşturduğunu da sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Xinhua)