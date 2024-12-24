Çin'de ilkokul saldırganına idam cezası - Son Dakika
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Çin'de ilkokul saldırganına idam cezası

Hunan'da bir ilkokula araçla çarpan saldırgana idam cezası verildi. 30 kişi yaralandı.

24.12.2024 13:16
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Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde, 19 Kasım'da bir ilkokulun önünde bekleyen öğrenci ve velilere aracıyla bilerek çarpıp 30 kişinin yaralanmasına neden olan kişiye idam cezası verildi.

Changdı Orta Halk Mahkemesi, kararında, adının Huang Vın olduğu belirtilen 39 yaşındaki sanığın, "mali kayıplar ve ailevi sorunlardan kaynaklanan duygusal sıkıntılar" nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Sanığın tamamen kötü niyetle gerçekleştirdiği eylemde masum ilkokul çocuklarını bilerek hedef aldığı, aracıyla çarpmak üzere özellikle kalabalığın toplandığı bir vakti seçtiği ifade edilen kararda, bu yüzden iki yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Çin kanunlarına göre sanığın cezası, iki yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Saldırgan, beyaz renkli SUV tipi bir araçla 19 Aralık'ta Çangdı şehrindeki Yong'an İlkokulunun kapısında bekleyenlerin arasında dalmıştı. Saldırıda 18'i çocuk 30 kişi yaralanırken saldırgan okulun güvenlik görevlileri ve orada bulunan veliler tarafından yakalanmıştı.

Ayrım gözetmeyen saldırılar

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleri yaşayan bireylerin, kamuya açık mekanlarda, hastane, market ve okul gibi yerlerde düzenlediği ayrım gözetmeyen saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde, 7 Mayıs'ta bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralanmıştı.

Şanghay şehrinde 1 Ekim'de bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Başkent Pekin'de 28 Ekim'de bir saldırgan 3'ü çocuk 5 kişiyi sokakta bıçakla yaralamıştı.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Yerel polis biriminden yapılan açıklamada zanlının eşinden boşandığı, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.

Bu saldırıdan kısa süre sonra, 16 Kasım'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin Yişing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Saldırı, bu okuldan mezun 21 yaşındaki işsiz bir genç tarafından gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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