Çin\'de İnovasyon Hamlesi

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Gan Xiaobin, bilimsel ve teknolojik inovasyonun endüstriyel inovasyonla entegre gelişimini teşvik için somut adımlar attıklarını söyledi.

Gan, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde yaptığı konuşmada Çin'de geçen yılın sonu itibarıyla "küçük dev" olarak sınıflandırılan işletmelerin sayısının 14.600'e ulaştığını belirtti. Gan, niş pazarlarda uzmanlaşmış küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni elitlerini temsil eden bu işletmelerin, en son teknolojilere sahip olduklarını ve büyük potansiyel sergilediklerini vurguladı.

Gan, 2025'in başından bu yana ulusal düzeydeki 33 imalat inovasyon merkezinde inovasyon yeteneklerini aktif şekilde teşvik ederek platform geliştirmeyi güçlendirmeye yönelik çabalar sarf edildiğini belirtti.

Bakanlık bünyesindeki kilit öneme sahip 187 laboratuvarın optimizasyon ve yeniden yapılandırılması sürecinde ilerleme sağlandığını kaydeden Gan, Çin'in üst düzey inovasyon ve hizmet platformları oluşturma çalışmaları çerçevesinde ilk parti olarak 241 pilot test platformunun seçildiğini dile getirdi.

Bilim ve teknoloji hizmet sektörünün, bilimsel ve teknolojik inovasyonla endüstriyel inovasyonun derin entegrasyonunun itici gücü olduğunu vurgulayan Gan, sektörün yüksek kaliteli gelişimini desteklemek üzere çeşitli önlemler aldıklarını ifade etti. Gan, bu çerçevede 19 Mayıs'ta bilim ve teknoloji hizmet sektörünün yüksek kaliteli gelişimini hızlandırmaya yönelik uygulama yönergesinin yayımlandığını belirtti.

Yönergede kalkınma ekosistemini iyileştirmeyi, sektörün ölçek ve verimliliğini artırmayı, bilimsel ve teknolojik başarıların dönüşüm ve ticarileştirilmesini hızlandırmayı ve bilimsel ve teknolojik inovasyonla endüstriyel inovasyonun entegre gelişimini desteklemeyi amaçlayan hedefler bulunuyor. Yönerge sektörün yüksek kaliteli, akıllı, yeşil ve entegre gelişimini teşvik yönünde çaba gösterilmesi çağrısı da yapıyor.