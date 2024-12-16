Çin'de İşsizlik Oranı Düşüyor

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in iş piyasası 2024 yılının ilk 11 ayında genel istikrarını korurken, ankete dayalı kentsel işsizlik oranı bir önceki yıla göre ortalama olarak azaldı.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü yayımladığı verilere göre, Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 yüzde puan azalarak ortalama yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.
Veriler, kasım ayında ankete dayalı kentsel işsizlik oranının bir önceki aya kıyasla sabit kalarak yüzde 5 olarak gerçekleştiğini gösterdi.
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