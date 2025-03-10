Çin'de İstihdam İyileşiyor

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping, yılın ilk iki ayı verilerine göre Çin'de istihdamın yıla iyi başladığını söyledi.

Wang, pazar günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında ocak-şubat döneminde ülkedeki işletmelerin Bahar Bayramı tatilinin ardından üretime yeniden hız verdiklerini belirtti.

Wang, hükümetin destekleyici politikalarının da etkisiyle ülkenin istihdam durumunun bu yıl genel istikrarı koruyarak iyileşme göstermesini beklediklerini kaydetti.

Çin'in bu yıl daha proaktif ve etkili makro politikalar uygulayacağını hatırlatan Wang, bunun ekonomik büyüme ve istihdama yönelik güçlü bir destek sağlayacağını ifade etti.

Wang, bu yıl üniversite mezunları da dahil olmak üzere gençlerin istihdamını desteklemek ve emek yoğun sektörlerin endüstriyel dönüşüm ve iyileştirme sürecinde istihdamı artırmalarına yardımcı olmak üzere yeni politikaların uygulamaya konulacağını söyledi.