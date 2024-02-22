Çin'de yoğun kar yağışı: 1.500 temizlik işçisi sokakları temizliyor - Son Dakika
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Çin'de yoğun kar yağışı: 1.500 temizlik işçisi sokakları temizliyor

Çin\'de yoğun kar yağışı: 1.500 temizlik işçisi sokakları temizliyor

Çin'in Hengshui kentinde yoğun kar yağışı devam ederken, Salı günü 1.500 temizlik işçisi gece boyunca sokaklardaki karı temizlemek için görevlendirildi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hengshui'den bildiriyor.

22.02.2024 13:32
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Kar temizleme çalışmalarından çeşitli görüntüler

Çin'in Hengshui kentinde yoğun kar yağışı devam ederken, Salı günü 1.500 temizlik işçisi gece boyunca sokaklardaki karı temizlemek için görevlendirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hengshui'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de yoğun kar yağışı: 1.500 temizlik işçisi sokakları temizliyor - Son Dakika
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