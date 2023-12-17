 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'de konut fiyatları düşüşe devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de konut fiyatları düşüşe devam ediyor

Çin'de gayrimenkul sektöründe yaşanan borç problemleri ve yatırımlardaki azalışa bağlı olarak konut fiyatları düşmeye devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, kasımda ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni ev fiyatları yüzde 0,4, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,8 düştü. İkinci el konut fiyatlarındaki düşüş, Ekim 2014'ten bu yana en hızlı gerçekleşen düşüş olarak kaydedildi. Ayrıca, 2023'ün 11 ayında satılan konutların toplam yüzey alanı yüzde 8 gerileyerek 1 milyar metrekareye ulaştı ve satışların toplam değeri yüzde 5,2 azalarak 10,5 trilyon yuana düştü. Çin'de gayrimenkul yatırımları ise ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 gerilemişti.

Çin\'de konut fiyatları düşüşe devam ediyor
17.12.2023 - 18:45,
Abone Ol

Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalışa paralel konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, kasımda, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni ev fiyatları yüzde 0,4, ikinci el konut fiyatları yüzde 0,8 düştü.

70 kentin 59'unda yeni konut fiyatları, 69'unda ise ikinci el konut fiyatları, önceki aya kıyasla düşüş kaydetti.

İkinci el konut fiyatlarında, Ekim 2014'ten bu yana en hızlı düşüş kayıtlara geçti.

2023'ün 11 ayında satılan konutların toplam yüzey alanı 1 milyar metrekareye ulaşırken, geçen yıla kıyasla yüzde 8 geriledi.

Satışların toplam değeri ise 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azalarak 10,5 trilyon yuana (yaklaşık 1,5 trilyon dolar) düştü.

Çin'de gayrimenkul yatırımları, ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 gerilemişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de konut fiyatları düşüşe devam ediyor - Son Dakika


18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 19:20:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de konut fiyatları düşüşe devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement