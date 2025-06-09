Çin'de Mayıs Ayında Enflasyon Düşüşü

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıklanan verileri, TÜFE'nin aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldığını gösterdi.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak, nisan ayındaki yüzde 0,5'lik artışa kıyasla ivme kazandı.

Çin'de TÜFE ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 0,1 düşüş kaydetti.