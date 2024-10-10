Çin'de Nüfus Araştırması Yapılacak

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BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in demografik gelişiminin doğru ve hızlı bir şekilde izlenmesi ve nüfus politikalarına yönelik temel verilerin sağlanması amacıyla bu yıl ülke çapında nüfus değişiklikleri örneklem araştırması yapılacak.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, 10 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek araştırma anketinde, katılımcılara yaş, cinsiyet, etnik grup, eğitim düzeyi, iş pozisyonu, medeni durum, çocuk sahipliği ve barınma koşulları gibi temel bilgilerin sorulacağı belirtildi.

Büro, anket için referans zamanının 1 Kasım 2024 olacağını söyledi.