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- Çin'de orman yangını

SİCHUAN - Çin'in Sichuan eyaletinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Ganzi Tibet Özerk İlinde orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Acil durum ve itfaiye ekipleri 5 helikopterle birlikte yangına müdahale ederken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Alevlere müdahale sürüyor.