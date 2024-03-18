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- Çin'de orman yangını: 3 bin 400 kişi tahliye edildi

SİCHUAN - Çin'in Sichuan eyaletinde ormanlık alanda çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 kişi bölgeden tahliye edildi.

Çin'in Sichuan eyaletinde dün başlayan orman yangını söndürülemiyor. Ganzi Tibet Özerk şehrine bağlı Yajiang kasabasında ormanlık alanda dün başlayan yangının şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığını belirten yetkililer, 11 kasabadan yaklaşık 3 bin 400 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Bazı yolların kapanmasına yol açan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Bölgeye 8 helikopter ile 930 itfaiye görevlisi sevk edilirken, komşu Yunnan eyaletinden de 775 askerin çalışmalara destek olmaları amacıyla bölgeye gönderildiği açıklandı.