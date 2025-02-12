Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, ilçe kara yolunda yolcu otobüsünün seyir halindeyken alev alması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Caoçing ilinde Huaiji ilçesini Çiaşui kasabası arasındaki 813 no'lu kara yolundan seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Olayda otobüste seyahat eden 6 yolcu yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, konuya ilişkin soruşturma sürüyor.
Çin'de kırsal bölgelerde yolcu otobüslerinde çıkan yangınlara zaman zaman rastlanıyor. En son 2019'da Hunan eyaletinde yolcu otobüsünde çıkan yangında 26 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı. Yangına bir yolcunun otobüste taşıdığı yanıcı malzemelerin sebep olduğu bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Otobüs Yangını: 6 Ölü - Son Dakika
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