Çin'de Otomobil Satışları İlk İki Ayda Yüzde 11 Arttı

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BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'de otomobil satışları bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla yaklaşık 4,03 milyon adede yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Şubat döneminde ülkenin otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 artarak 3,92 milyon adede ulaştı.

Verilere göre, binek otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artışla 3,36 milyon adet, binek otomobil satışları ise yüzde 10,6 artışla 3,45 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 560.000 adede, ticari araç satışları ise yüzde 14,1 artışla 575.000 adede yükseldi.

Yeni enerjili araç sektörü de ilk iki ay boyunca hızlı büyüme ivmesini sürdürdü. Ülkede yeni enerjili araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 artarak 1,25 milyon adede ulaşırken, yeni enerjili araç satışları ise yüzde 29,4 artarak 1,21 milyon adede çıktı.

Verilere göre toplam otomobil ihracatı söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 artarak 822.000 adede ulaştı.

Otomobil satışları sadece Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 düşüşle yaklaşık 1,58 milyon adet olarak kayda geçti.