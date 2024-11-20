Çin\'de Otomobil Takasları Artıyor

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BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in tüketicilere yönelik destek politikaları sayesinde otomobil takaslarında hızlı bir artış görüldü.

Ticaret Bakanlığından salı günü yapılan açıklamaya göre bu yılın başlarında başlatılan toplu yenileme programı kapsamında pazartesi günü itibarıyla binek araç takasına yönelik 4 milyondan fazla sübvansiyon başvurusu alındı.

An itibarıyla eski bir aracı yeni enerjili bir araçla takas edenler, 20.000 yuan (2.781 ABD doları) sübvansiyon almaya hak kazanırken, geleneksel yakıtlı bir araçla değiştirenler 15.000 yuan alacak.

Bu teşvik politikası, otomobil piyasasını canlandırmada etkili oldu. Çin'de otomobil satışları geçen ay yıllık bazda yüzde 7 artarak 3,05 milyon adede ulaşırken, ülke genelinde otomobil satışları ilk 10 ayda toplamda 24,6 milyon adedi aştı.

Otomobil takas sübvansiyonları, mart ayında açıklanan ve ekipman yükseltmeleri ve tüketim malları takasları yoluyla iç talebi genişletmeyi ve ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan ulusal programın bir parçası.