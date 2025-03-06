Çin'de Özel İşletmeler Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin'de Özel İşletmeler Rekor Kırdı

Çin\'de Özel İşletmeler Rekor Kırdı

Ocak 2023 itibarıyla özel işletmelerin sayısı 56,7 milyona ulaştı, 2012'ye göre 5,2 kat arttı.

06.03.2025 15:44
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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'deki özel işletmelerin sayısı ocak ayı sonu itibariyle 56,707 milyona ulaştı.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre rakam 2012 yılındaki şirket sayısının 5,2 katına işaret ediyor.

2012 yılında 28.000 olan özel yüksek teknoloji işletmelerinin sayısı bu yıl itibarıyla 420.000'i aşarken, bu işletmelerin, ülkedeki yüksek teknoloji işletmeleri içindeki oranı ise yüzde 62,4'ten yüzde 92'nin üzerine çıktı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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