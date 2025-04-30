Çin'de Özel Sektör Yasası Onaylandı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yeni kabul edilen özel sektörün desteklenmesi yasası, ülkenin tüm piyasa katılımcıları için eşit bir rekabet ortamının sağlanması konusundaki kararlılığını yansıttığı bildirildi.

Ülkenin ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Özel Ekonomi Geliştirme Bürosu Başkan Yardımcısı Liu Min, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan tartışma platformu Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde yaptığı konuşmada çarşamba günü onaylanan yasanın, farklı mülkiyet yapılarına sahip ticaret kuruluşlarının eşit şartlarda rekabet etmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Liu, yasayla Çin'in özel sektörün büyümesini desteklemek üzere eşitlik, adil rekabet, eşit koruma ve ortak kalkınma ilkelerine bağlılığını güçlendirdiğini kaydetti.

Liu, komisyonun diğer hükümet birimleriyle işbirliği yaparak 117'den 106 kaleme indirilen ulusal piyasa erişimi negatif listesinin son sürümünü uygulamaya koyacağını belirtti.

"Liste kısaldıkça piyasa daha da canlanıyor" diyen Liu, düzenleme ile piyasa dinamizmi arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Liu, piyasaya erişim engellerini ortadan kaldırmak ve finans, yetenek ve teknoloji alanlarındaki destekler de dahil olmak üzere özel işletmelere verilen desteği artırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını da sözlerine ekledi.

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin oturumunda kabul edilen yasanın, 57 milyonun üzerinde özel şirket ve 100 milyonun üzerinde serbest meslek sahibi kişinin faaliyet gösterdiği devasa sektörün istikrarlı ve sağlıklı büyümesine yönelik yasal destek sağlayacağı tahmin ediliyor.