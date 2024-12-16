Çin\'de Perakende Satışlar Kasım\'da Yüzde 3 Arttı

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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, Çin'de kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 4,38 trilyon yuana (608,82 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre, tüketim mallarının perakende satışları geçen ay kentsel bölgelerde yüzde 2,9 artışla 3,76 trilyon yuana, kırsal alanlarda ise yüzde 3,2 artışla 616,7 milyar yuana yükseldi.

Ülkede yürürlükte olan tüketim mallarının takas programıyla kasım ayında perakende ev aletleri ve görsel-işitsel ekipman satışları yüzde 22,2, perakende mobilya satışları yüzde 10,5, perakende otomobil satışları yüzde 6,6 ve perakende inşaat ve dekorasyon malzemeleri satışları yüzde 2,9 arttı.

Yılın ilk 11 ayında, tüketim mallarının perakende satışları yıllık yüzde 3,5 artışla yaklaşık 44,3 trilyon yuan olurken, tüketim mallarının çevrimiçi perakende satışları ise yüzde 7,4 artışla yaklaşık 14 trilyon yuana ulaştı.

Söz konusu dönemde perakende gıda ve içecek satışları, yıllık bazda yüzde 5,7 arttı. Tüketim malları alt kalemleri açısından bakıldığında en hızlı büyüme, yıllık yüzde 10,5 ile spor ve eğlence ile ilgili ürünlerin perakende satışlarında görüldü. Ev aletleri ve görsel-işitsel ekipmanların perakende satışlarında ise yüzde 9,6'lık bir büyüme kaydedildi.

Verilere göre perakende kozmetik ürünleri satışları yüzde 1,3, altın, gümüş ve mücevher satışları ise yüzde 3,3 düştü.