Çin'de Perakende Satışlar Yüzde 5 Arttı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) salı günü yayımladığı verilere göre bu artış, ilk çeyrekte kaydedilen büyümeden 0,4 yüzde puan daha yüksek gerçekleşti.

Ülkede ilk 6 ayda toplam perakende tüketim malları satışları yaklaşık 24,55 trilyon yuana (yaklaşık 3,43 trilyon ABD doları) ulaştı.

NBS Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun düzenlediği basın toplantısında, tüketimi teşvik etmek ve iç talebi artırmak amacıyla uygulanan politikalar sayesinde tüketici pazarının yılın ilk yarısında sağlam büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Ülkenin kentsel bölgelerindeki perakende satışlar, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5, kırsal bölgelerde ise yüzde 4,9 arttı. Çevrimiçi perakende satışlar ise yüzde 8,5 artış gösterdi.

Hükümetin tüketim malları takas programı sayesinde, ocak-haziran döneminde ev aletleri ve görsel-işitsel ekipmanların perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7, kültür ve ofis malzemelerinin satışları ise yüzde 25,4 oranında arttı.

Sadece haziran ayında, Çin'in tüketim malları perakende satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı.

Veriler Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüdüğünü gösterdi.

Sheng, iç talebin GSYİH artışına yüzde 68,8 oranında katkı sağladığını, nihai tüketim harcamalarınınsa yüzde 52 ile ekonomik büyümenin başlıca itici gücü olduğunu söyledi.

Sheng, tüketimi teşvik eden politikaların yılın ikinci yarısında daha da güçlendirileceğini belirtti.