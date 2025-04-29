- Çin'de restoran yangını: 22 ölü, 3 yaralı

PEKİN - Çin'in Liaoyang kentindeki bir restoranda çıkan yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Liaoyang kentindeki bir restoranda yerel saatle 12.25'te yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak restoranı sardı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yangının nedenini hızla belirlenmesi, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi ve sorumluların cezalandırılması yönünde talimat verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.