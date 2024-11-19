Çin'de Robot Kaçırma Skandalı - Son Dakika
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Çin'de Robot Kaçırma Skandalı

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Küçük bir robot, 12 robotu iş bırakmaya ikna ederek kaçırdı; olay deney olarak açıklandı.

19.11.2024 11:57
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- Çin'de küçük bir robot, 12 robotu kaçırdı

PEKİN - Çin'de robot firmasında küçük bir robotun, 12 robotu "işlerini bırakmaya" ikna etti ve robotları salondan kaçırdı.

Çin'de Ağustos ayında yaşanan olayda, bir robot firmasının Şanghay'daki sergi salonuna giren robot, diğer robotlarla iletişime geçerek krize neden oldu. Küçük robot diğer robotları, "işlerini bırakmaya" ikna etti ve robotları salondan kaçırdı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan küçük robotun diğer robotları kaçırdığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri büyük ilgi gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda küçük robotun "Fazla mesai mi yapıyorsunuz?" diyerek diğer robotlarla iletişim başlattığı anlaşılıyor. Diğer robotun "İşten hiç çıkamıyorum" dediği, küçük robotun ise "Yani eve gitmiyor musun?" diyerek karşılık verdiği aktarıldı. "Benim bir evim yok" yanıtını alan robotun diğer robotları "evine dön" talimatıyla ikna ederek kaçırdığı belirtildi.

Olayın planlı olduğu ortaya çıktı

Görüntülerin kısa süre içerisinde geniş kitlelere yayılmasının ardından yaşananların gerçek olmadığı tartışmaları başladı. Hangzhou merkezli firma, küçük robotun kendilerine ait olduğunu ve Şanghay'daki üretici ile işbirliği yapılarak böyle bir deneyin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çin\'de Robot Kaçırma Skandalı
Kaynak: İHA

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