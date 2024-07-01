Çin'de roket denemesi patlamayla son buldu - Son Dakika
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Çin'de roket denemesi patlamayla son buldu

Çin'in Henan eyaletinde geliştirilmekte olan Tianlong-3 adlı roket deneme sırasında yanlışlıkla fırlatma rampasından ayrıldıktan kısa süre sonra düşerek patladı. Roket teknolojisinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapan havacılık şirketi Space Pioneer tarafından yapılan açıklamaya göre, roketin yapısal bir arıza nedeniyle fırlatma rampasından ayrılması sonucu patlama meydana geldi. İlk incelemelerde herhangi bir can kaybı rapor edilmediği belirtildi.

01.07.2024 18:46
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- Çin'de roket denemesi patlamayla son buldu

PEKİN - Çin'in Henan eyaletinde geliştirilmekte olan Tianlong-3 adlı roket deneme sırasında yanlışlıkla fırlatma rampasından ayrıldıktan kısa süre sonra düşerek patladı.

Çin'in Henan eyaletinde gerçekleştirilen roket denemesi kötü bitti. Roket teknolojisinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapan havacılık şirketi Space Pioneer tarafından yapılan açıklamaya göre, Tianlong-3 adlı roket sıcak test sırasında normal bir şekilde ateşlendikten sonra yapısal bir arıza nedeniyle fırlatma rampasından ayrıldı. Yaşanan arızanın ardından gökyüzüne yükselen roket, kısa süre sonra Gongyi şehrinin tepelik bölgesine düşerek patladı. Space Pioneer, ilk incelemenin ardından herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini bildirdi.

Gongyi acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamada da roket aşamasının parçalarının düştüğü bölgede yangın çıktığı ve alevlerin söndürüldüğü kaydedildi.

Birkaç aşamadan oluşan roketlerin ilk veya en alt aşaması ateşlenir ve fırlatıldığında roketi yukarı doğru iter. Yakıt tükendiğinde ilk aşama düşer ve ikinci aşama ateşlenerek roketi itiş halinde tutar.

Kaynak: İHA

Henan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de roket denemesi patlamayla son buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de roket denemesi patlamayla son buldu - Son Dakika
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