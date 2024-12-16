Çin'de Sanayi Üretimi Yüzde 5,4 Arttı

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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Çin'de kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü yayımladığı verilere göre, sanayi üretimi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46 arttı. Ocak-kasım döneminde ise üretim, yıllık bazda yüzde 5,8'lik bir artış gösterdi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) olan işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.