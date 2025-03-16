Çin'de Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtuldu

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyinde eğitim sırasında düşen savaş uçağının pilotu son onda paraşütle atlayarak kurtuldu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre savaş uçağı cumartesi günü Hainan eyaletinin Lingao ilçesindeki bir kasabanın yakınlarında açık bir alana düştü. Uçak enkazının çevrede zarara yol açmadığı kaydedildi.

Enkazın kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kazanın nedeni araştırılıyor.