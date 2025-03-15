Çin'de Savaş Uçağı Eğitim Sırasında Düştü

Çin'de bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü ve pilotun koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ettiği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, donanmaya ait savaş uçağının, öğle saatlerinde ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştüğü belirtildi.

Pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ettiği, uçağın düştüğü yerde hasar meydana gelmediği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kazanın sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

ÇHKO'nun Güney Cephe Komutanlığı, Çin ile kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nden sorumlu ordu birimi konumunda bulunuyor.

Çin'de popüler tatil destinasyonu Haynan Adası, Komutanlığa bağlı bir donanma üssüne ev sahipliği yapıyor.

2022'de düşen savaş uçağı, sivil can kaybına yol açmıştı

Çin'de savaş uçaklarının yaptığı kazalara zaman zaman rastlanıyor.

En son Haziran 2022'de Çin Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı, ülkenin orta kesimlerindeki Hubey eyaletinin Şiangyang şehrinde düşmüştü.

Kazada 1 sivil ölmüş, 2 sivil yaralanmış, uçağın düştüğü yerleşim bölgesinde çıkan yangın maddi hasara sebep olmuştu.