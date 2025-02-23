BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentinde bulunan Zaozhuang Tren İstasyonu'nda trene binmek için check-in yaptıran yolcular, 22 Şubat 2025.
Çin'de "chunyun" diye adlandırılan 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu sırasında bölgeler arası yolcu seyahati sayısı 9,02 milyara ulaşarak rekor kırdı.
Seyahat yoğunluğu cumartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: Sun Zhongzhe/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'de Seyahat Rekoru: 9 Milyar Yolcu - Son Dakika
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